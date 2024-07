Plug-Mi annuncia il palinsesto della Realness Edition

MILANO - L’ urban culture festival Plug-Mi si era prefissato l’obiettivo di realizzare un’edizione 2024 senza precedenti , che partisse da un ampliamento degli spazi espositivi fino a marcare una netta crescita culturale necessaria per dialogare con un pubblico giovane, che ricerca ‘realness’, ovvero genuinità in tutto quello che sceglie. Plug-Mi 2024 presenta la prima parte del suo palinsesto , che abbraccia questa evoluzione a partire dalla scelta dei suoi contenuti.

La musica

Noyz Narcos suonerà sabato 28 settembre a rappresentare una scena rap senza compromessi straight from the underground, fino ad arrivare ai vertici delle classifiche. Domenica 29 il grande ritorno del Duca di Milano, Ernia, che reduce da recenti successi televisivi e dalla hit Istinto Animale, farà un omaggio live alla sua città dopo un lungo periodo di silenzio, in attesa del suo nuovo album.

L’arte

L’App di graffiti con 250.000 download Vandaleak creerà un percorso di connessione tra il gaming e il writing tramite schermi interattivi dove sperimentare e produrre graffiti digital.

Sport, Dancing & Beatbox

L’area denominata “PLUG-MI Basketball Court” per la prima volta vede un campo regolamentare coordinato dallo staff di COURT MLN conshow e intrattenimentodei Da Move, le leggende italiane del basket freestyle. Inoltre, un’arena di street dance animerà i pomeriggi della manifestazione con battle che vedranno scontrarsi i più quotati ballerini della scena. Un altro appuntamento imperdibile è con l’Italian Beatbox Family tra battle e showcase dei migliori artisti di beatbox in Italia, e del mondo, tra cui Blackroll.

Real Talk

Il più acclamato YouTube Community Channel di rap culture Real Talk porterà on-stage tre dei suoi nuovi format, Smoking Hot, Genesis e Say no mo, per rappresentare uno degli aspetti chiave della street culture, ovvero la promozione del talento in ogni sua forma artistica, dalla strada al successo.

Street Culture

Mostre, talk e sessioni creative multi-disciplinari vanno a solidificare lo scheletro di questa edizione 2024 che si preannuncia come la più ‘grande’ di sempre a partire anche dagli spazi espositivi del Superstudio Maxi di 10.000 metri quadri.

Ma Plug-Mi non è solo contenuti e intrattenimento, l’urban culture festival è in primis una piattaforma di comunicazione per brandforward-thinking che hanno capito come sia fondamentale instaurare un dialogo ‘real’ con il proprio target di riferimento. Sono infatti già moltissimi i marchi che hanno scelto di aderire alla nuova edizione di settembre, a partire da Eastpak il pack per antonomasia multigenerazionale arrivando ad una selezionata compagine di brand emergenti che Plug-Mi seleziona tra le avanguardie creative in tutta Italia.

Anche per l’edizione 2024, Radio 105 si conferma official radio, con il racconto live dell’evento sui propri canali social e digital e la presenza dei propri speaker come host, mentre Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport saranno partner editoriali, per una copertura a 360° dei due giorni di festival.

L’appuntamento è quindi per sabato 28 e domenica 29 settembre al Superstudio Maxi a Milano, dalle ore 12:30 alle 23:30. I biglietti sono limitati e disponibili ancora ad un prezzo scontato sul sito ufficiale e su TicketOne, al costo di €21 per il biglietto giornaliero intero, €37 l’abbonamento due giorni e €18,50 per il ridotto “porta un amico”, acquistabile in pack da 2, per condividere al massimo ogni minuto!

Tutte le novità saranno pubblicate sui canali Instagram, Facebook e sul sito www.plug-mi.com