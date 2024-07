Federica Nargi torna in tv: è la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2024

Nuova avventura televisiva per Federica Nargi. L'ex Velina di Striscia la notizia, compagna di Alessandro Matri, è stata scelta da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La soubrette è la prima concorrente ufficiale del programma. L'annuncio è arrivato sui social del dancing show con un video che vede Federica in piscina, alle prove con una serie di tuffi, mentre Matri la prende in giro. "Scoordinata”, dice l'ex calciatore. Lei, sorniona, replica: "Va beh, mi devo abituare a questi voti perché quest’anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l’ora". Nel 2021 la Nargi aveva già partecipato a Tale e Quale Show di Carlo Conti.