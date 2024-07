Olimpiadi 2024, da Parigi l'annuncio di Federica Pellegrini: "Matteo, preparati..."

PARIGI - Da Parigi ecco il video annuncio: Federica Pellegrini farà parte del cast di Ballando con le Stelle. L’ex asso del nuoto, in questi giorni nella capitale francese con il marito Matteo Giunta, tramite un siparietto social ufficializza la notizia: “Amore, dove sono le scarpe… da ballo?”. Il marito all’inizio non capisce, poi sì. “Dunque è ufficiale?”. Ebbene sì, ‘Ballando’ aspetta Fede. Sorrisi e una frecciatina da parte di Matteo: “Devo parlare con il ballerino prima…”, minaccia in maniera scherzosa. Con un pizzico di gelosia monitorerà il percorso della moglie. La Pellegrini si aggiunge altri nomi già rivelati: Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Nina Zilli. Lo show condotto da Milly Carlucci inizierà il prossimo 28 settembre.