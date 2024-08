Paolo Bonolis drastico: "Perché non farò mai più Ciao Darwin"

Ciao Darwin chiude per sempre. Paolo Bonolis ha annunciato che non ci saranno nuove edizioni del suo programma di successo, in onda dal 1998. "Ciao Darwin non lo farò più. Troppi paletti, troppo camminare sulle uova. Troppo "si offendono tutti". È cambiata la mentalità", ha annunciato a Tv Sorrisi e Canzoni. Una decisione di cui aveva già parlato qualche tempo fa, al BCT, il Festival del Cinema e della televisione di Benevento. "Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per questa ragione credo che non si farà più", ha spiegato.