Matthew Perry, la frase shock di "Chandler" prima di morire: "Fammene un'altra"

ROMA - La ketamina la causa della morte di Matthew Perry. Le indagini sull’attore scomparso a 54 anni nell’ottobre del 2023, vanno avanti. Ed emergono scenari inquietanti. Dietro al decesso, ufficialmente per annegamento provato dalla perdita dei sensi indotta dagli stupefacenti che aveva in corpo, ci sarebbe un’azione coordinata di persone. Cinque gli indagati: due medici, l’assistente personale della star e una donna di 41 anni, Jasveen Sangha, su cui pende l’accusa di essere una spacciatrice molto attiva in quel di Los Angeles. Il soprannome dice tutto: Ketamina Queen.