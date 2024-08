Pietro Castellitto ancora regista: lo spot che emoziona

ROMA - L’attesa è il segreto di tutte le cose migliori e questo Bauli lo sa da sempre. Per questo usa un lievito madre che viene rigenerato da 100 anni e che ha ribattezzato “Futura”. Questo ingrediente rende i suoi prodotti soffici e speciali ed è il segreto delle ricette dei pasticcieri Bauli. Al lievito madre Futura è dedicata la campagna con cui Bauli torna in tv, con la forza della tradizione che permette di guardare con ottimismo al futuro. Firmata da Leagas Delaney e realizzata in collaborazione con Think Cattleya, per la regia di Pietro Castellitto, il sound design di Boosta (Davide Dileo), il sound logo e la logo animation firmati da Inarea Identity Design, la campagna è on air dal 25 agosto. A completare il team artistico, due grandi professionisti del cinema italiano apprezzati in tutto il mondo come Massimo Cantini Parrini – definito più volte “L’archeologo della moda” per la smisurata passione nello scovare abiti d’epoca, unico costumista italiano ad aver vinto cinque David di Donatello, di cui tre consecutivi (2016-2018), oltre ad altri numerosi premi e riconoscimenti quali Nastri d’Argento e al suo attivo ha due nomination all’Oscar – e Dimitri Capuani – scenografo romano vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui 3 David di Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro, che nel corso degli anni ha collaborato con aziende internazionali curando la direzione artistica di spot e cortometraggi internazionali.