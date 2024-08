Alessia Merz felicemente sposata con Fabio Bazzani: "Ora vivo così"

Un colpo di fulmine a Porto Cervo ha cambiato la vita di Alessia Merz e Fabio Bazzani . Oggi i due sono ancora felicemente sposati e dopo venti anni si amano ancora come il primo giorno. A farlo sapere la soubrette a Monica Setta nel programma tv Storie di donne al bivio, dove ha spiegato il motivo per cui ha abbandonato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. "È una cosa che ho scelto io, erano già tanti anni che lavoravo. Dal 1992 al 2005 ho fatto tutte le esperienze, ho conosciuto tantissime persone, mi sono divertita, ho guadagnato, quindi mi sono fatta i miei anni lavorativi. - ha detto la Merz - Avevo proprio voglia di avere una famiglia, è sempre stato il mio sogno. Avere un marito e dei figli, che quindi abbiamo fatto subito, proprio perché era un desiderio di entrambi. Fabio e io ci siamo sempre compensati molto anche caratterialmente. Stare con una persona che fa televisione non è facile, anche con uno che fa il calciatore. Ma siamo qui…".

Alessia Merz oggi, dove vive e cosa fa

Alessia Merz e Fabio Bazzani sono convolati a nozze dopo un anno dal primo incontro. E hanno due figli, oggi adolescenti: Niccolò e Martina. "Abito a Bologna. Sono un po’ la mamma-taxi. Quando hai due ragazzi di 16 e 17 anni è così. Sai, la femmina la porto a casa di amiche e amici, perché lei di sport non ne fa. L’altro è da scorrazzare perché fa calcio e si allena tutti i giorni. Io e mio marito ci gestiamo, chi l’uno o chi l’altro, a seconda dei giorni, in funzione dei nostri figli", ha dichiarato la Merz per poi aggiungere: "Tornare in tv? Dipende dalla proposta e dal programma".