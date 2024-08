Ricordate il libro di barzellette di Totti? Ecco la star mondiale che ce l'ha a Venezia

VENEZIA - Francesco Totti e Angelina Jolie si 'incontrano' a Venezia . Non è una voce di gossip, ma la scena surreale e divertente immortalata in un video divenuto presto virale sui social .

Angelina Jolie 'incontra' Totti a Venezia

È successo durante un momento in cui la 49enne attrice e regista statunitense, star mondiale presente al Lido per la presentazione di 'Maria' (il biopic sulla Callas in concorso alla Mostra del cinema in cui interpreta la cantante), ha incontrato i suoi fan. In tanti le hanno chiesto un autografo e c'è chi lo ha voluto proprio sul libro di barzellette pubblicato qualche anno fa proprio da Totti. Una richiesta esaudita dall'ex moglie di Brad Pitt, che ha posto la sua firma sulla copia del libro rendendola unica.