Harry Potter, aperto il casting per la nuova serie: ecco come candidarsi

Cercasi nuovi Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger , il casting è aperto. Già, l'annuncio lo ha dato HBO anche sui social scatenando immediatamente i fan e dando il via alle candidature per la nuova serie tv originale sui maghi di Hogwarts, che sarà un adattamento dei libri di J.K. Rowling e che uscirà nel 2026.

Il casting per la serie su Harry Potter

Ovviamente, sono state fornite tutte le indicazioni del caso: potranno inviare la propria candidatura soltanto i residenti di Gran Bretagna e Irlanda di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. In tantissimi sognano di avere il ruolo, ma alla fine soltanto tre bambini riusciranno a diventare i nuovi Harry, Ron e Hermione. Chi è interessato dovrà inviare due video per fornire una breve presentazione di sé, parlando per circa un minuto. Dopodiché avverrà la selezione in vista delle riprese che inizieranno nel 2025.