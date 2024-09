Elisabetta Gregoraci in ospedale: "Mi hanno ricoverata, devo pensare a me"

ROMA - “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita, ora sono nuovamente qui. Nulla di grave non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me... Voi mandatemi tante energia positiva e pensatemi. Vi voglio bene”. Questo il contenuto della storia Instagram condivisa da Elisabetta Gregoraci su Instagram. La nota showgirl e conduttrice televisiva italiana ha postato la foto del suo braccio sul letto dell’ospedale senza però fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni che l’hanno portata lì.