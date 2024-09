Emily in Paris 4, "Gabriel" è figlio di un ex calciatore: chi è e dove ha giocato

Debutta oggi, 12 settembre, su Netflix, la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris, la serie con Lily Colins che per la prima volta lascia Parigi e sbarca a Roma. In questi giorni la capitale è stata sommersa, nel vero senso della parola, dalla presentazione della serie e tra i tanti aspetti che hanno colpito i fan c'è l'italiano corrente parlato da uno dei protagonisti, l'attore Lucas Bravo che interpreta Gabriel. Irriconoscibile, nella serie ha i capelli chiari e corti, in questo periodo, per esigenze di set, li ha invece lunghi e scuri. Barba e baffi aiutano a renderlo irriconoscibile tanto che l'attore, pare, ha potuto girare per Roma senza problemi. Durante la presentazione in un hotel del centro ha sfoggiato un ottimo italiano e ha anche ammesso di adorare di Roma "lo stadio". Il motivo? Ha a che fare con il calcio.