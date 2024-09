Maneskin addio: Damiano e Victoria separati sul red carpet

È finita l'era dei Maneskin. Almeno per il momento. I componenti della band hanno deciso di intraprendere strade da solisti. E così ai Vma 2024 il cantante Damiano David e la bassista Victoria De Angelis si sono presentati sul red carpet separati. Ognuno per conto proprio, pronti a spiccare il volo individualmente. Vic ha lasciato tutti senza fiato, sfoggiando un sensuale look total black con trasparenze e dalle atmosfere quasi gotiche. L'abito ha lasciato poi intravedere il reggicalze che sorreggeva le parigine. Durante la serata la De Angelis si è esibita con Halsey e la sua band: è forse l'inizio di una nuova collaborazione?