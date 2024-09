Paola Marella morta: architetta e conduttrice tv, aveva 61 anni

Paola Marella, l'operazione per il tumore al seno

Paola Marella è scomparsa a causa di una malattia. In una recente intervista aveva rivelato di essersi operata nel 2012 per un tumore al seno: "Fui operata per la prima volta di un tumore al seno e purtroppo anche il 21 marzo del 2020 mi hanno tolto un altro nodulo, che per fortuna è poi risultato essere di natura benigna. Mi sono potuta operare in piena pandemia solo perché avevo un’assicurazione sanitaria. E devo tutto alla prevenzione, cerco di seguire uno stile di vita sano e mi controllo spesso perché purtroppo devo tenere conto del fattore ereditarietà".