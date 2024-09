Documentario Georgina, dietro il successo della serie Netflix c'è Rafa Nadal!

Le avventure di Georgina Rodríguez sono tornate su Netflix con la terza stagione della docu-serie Soy Georgina. Un progetto di successo che, secondo le indiscrezioni, avrebbe permesso alla compagna di Cristiano Ronaldo di intascare oltre dieci milioni di dollari. Ma non tutti sanno che dietro questo grande successo si nasconde anche uno dei tennisti più amati e stimati: Rafa Nadal. Lo spagnolo possiede infatti, insieme al suo socio Abel Matutes, il 50% di Producciones Komodo, la società di produzione che si occupa della serie su Georgina. La società di produzione di Nadal è molto attiva in Spagna. Negli ultimi anni si è occupata di altri importanti lavori come Tamara Falcó: La Marquesa, la vita di Carmen Cervera, conosciuta come la Baronessa Thyssen, e il documentario di María Pombo.