Marco Mengoni, grave lutto: morta la mamma, cosa le aveva dedicato a Sanremo

ROMA - Un grave lutto ha colpito Marco Mengoni : è scomparsa sua madre, Nadia Ferrari, all'età di 60 anni. La donna, originaria di Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove era nata e vissuta per tutta la vita, era molto conosciuta e apprezzata nella comunità locale. Mengoni, da sempre molto legato alla madre, ha spesso parlato del suo supporto e della centralità che ha avuto nel suo percorso di vita e carriera.

Mengoni, addio alla mamma. E quella dedica speciale a Sanremo...

Il cantante, amatissimo dal pubblico, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il cordoglio per questa grave perdita sta già risuonando tra i suoi fan e il mondo dello spettacolo. In queste ore di dolore, tantissimi messaggi di affetto e vicinanza stanno arrivando a Mengoni da colleghi e fan, uniti nel rispetto di questo delicato momento di vita privata. Marco aveva dedicato alla mamma la vittoria di Sanremo 2023: "Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo”. Dopo quel trionfo, aveva anche raccontato di aver provato a telefonarle due volte, ma la mamma non aveva risposto perché era a festeggiare con il resto del Paese. Le aveva dedicato anche un brano, “Luce”, contenuto nel suo album Materia.