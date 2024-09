Federica Pellegrini, la frase virale in diretta: "Vedremo se sono davvero stron..."

Federica Pellegrini debutta a "Ballando con le stelle" e lo fa alla sua maniera. Se in pista dà tutta se stessa, convincendo in parte i giudici (anche perché per impegni pregressi è una di quelle che ha provato di meno), nel raccontarsi prima del ballo non si nasconde. E ammette: "Non posso negare che questa esperienza abbia riaperto dei cassetti nella mia testa in merito alla competizione. Diciamo che spesso non si abbina la simpatia al mio nome, Ballando mi aiuterà ad abbattere questo muro o a capire che sono veramente una stronza".