Fuoco verde a Temptation Island, scene da film con l'anello di Titti

Passano gli anni ma Temptation Island non smette di stupire. Nella quarta puntata della versione autunnale - in onda su Canale 5 martedì primo ottobre - Titty ha gettato l’anello di fidanzamento ricevuto da Antonio nel falò. Il fuoco ha fatto una fiammata e si è colorato di verde. Una scena iconica, mai vista in passato, che resterà nella storia del programma e che ha creato parecchio hype sui social. Molti hanno fatto riferimenti al Signore degli Anelli, altri si sono complimentati con il videomaker.

Perché il fuoco di Temptation Island è diventato verde

A quanto pare la scelta di far diventare il fuoco verde è dipesa dalla confessione di Titty: a Temptation Island la ragazza ha ammesso di avere il dito verde perché Antonio le ha regalato un anello mediocre per la proposta di matrimonio. Proposta improvvisata per strada e un gioiello da soli 18 euro. Un rapporto piuttosto scadente, come definito più volte da Titty, che alla fine - grazie al programma di Canale 5 - ha deciso di chiudere definitivamente con Antonio che, nel villaggio delle tentazioni, si è avvicinato alla single Saretta.