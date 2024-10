Paola Ferrari contro Sonia Bruganelli: "In lei c'è qualcosa che..."

A Paola Ferrari non piace Sonia Bruganelli . La giornalista lo ha chiaramente detto a La vita in diretta dove, con Alberto Matano e altri ospiti, ha commentato la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 . "Non mi piace, c’è qualcosa che non è totalmente limpido", ha dichiarato la Ferrari riferendosi alla partecipazione dell'ex moglie di Paolo Bonolis al dancing show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli

"La Bruganelli balla bene, però la Bruganelli a me non piace. È una donna intelligente, una buona donna d’affari, imprenditrice, però non mi piace. C’è qualcosa che mi arriva che non è totalmente limpido", ha dichiarato Paola Ferrari per poi aggiungere: "E quello che tu hai giustamente riportato è una mossa. Adesso lei secondo me fa quella che non vuole cadere nelle polemiche, ma sarà quella poi protagonista di questa edizione che le polemiche le farà".