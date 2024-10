Sanremo 2025, nuovo annuncio in diretta di Carlo Conti: cosa ha svelato su Cattelan

Sanremo 2025 entra nel vivo: il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, ha fatto un nuovo annuncio al Tg1. Ecco cosa ha rivelato a pochi mesi dal suo Sanremo che arriva dopo cinque, trionfali, edizioni di Amadeus. Per prima cosa, ha detto Conti, i giovani potranno mandare la loro iscrizione entro giovedì e poi ci sarà un talent per decidere chi parteciperà a Sanremo Giovani e lo condurrà Alessandro Cattelan. "Mi sono preso una pausa dai talent e non vedevo l'ora di tornare", ha svelato Cattelan che poi, tra l'altro, sarà anche il conduttore del Dopofestival.