Ballando con le Stelle, arrivano Caressa e Parodi. Sonia Bruganelli infortunata

Ballando con le Stelle 2024 si prepara alla terza puntata, in onda su Rai1 sabato 12 ottobre. Tutti i Vip sono ancora in gara e scenderà in pista una coppia molto amata: quella formata da Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi. A dare l'annuncio Milly Carlucci su Instagram: i coniugi saranno i nuovi "ballerini per una notte" dopo la chiacchierata ospitata di Barbara D'Urso.