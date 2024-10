Andiamo a Blackpool, Benedetta! Caressa e Parodi samba e tango a Ballando con le stelle

Sono stati i due ballerini per una notte di Ballando con le stelle. Ma, soprattutto, Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono stati una coppia in grado di ballare bene (molto) e di conquistare il pubblico con la loro simpatia, generosità e semplicità. Non solo il pubblico a casa, ma anche la giuria, soprattutto Ivan Zazzaroni che si è emozionato (e Caressa con lui) per la performance dell'amico. I due giornalisti, sposati da 25 anni e genitori di tre figli (Matilde, Eleonora e Diego) hanno ballato samba e tango e anche i social hanno commentato a lungo perché se il ballo di Benedetta Parodi era molto atteso quello del marito ha sorpreso, e conquistato, un po' tutti.