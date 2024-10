Federica Nargi in lacrime per la malattia della sorella: "È stato devastante"

Momenti di grande emozione a Ballando con le stelle quando, tra le lacrime, Federica Nargi ha raccontato il dramma della malattia della sorella. A fine esibizione ha abbracciato la sua Claudia ("Glielo dovevo") ma prima ha raccontato: "Mia sorella ha sofferto di anoressia. È stato difficile uscirne. Una volta cresciuta mi sono sentita anche in colpa perché il mio successo era legato anche alla mia fisicità. Abbiamo vissuto un sofferenza talmente grande che ha stravolto una famiglia intera, faccio fatica a parlarne. Quando vedi una sorella che anno dopo anno sta sempre più male ti senti impotente, l'anoressia non colpisce solo chi ne soffre. Lei aveva una visione distorta di quello che era, dopo anoressia, bulimia, depressione, ci sono stati tanti step. È lunga, non ne esci fuori così facilmente".