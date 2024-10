L'attore Pietro Genuardi: "Ho una grave malattia"

La malattia di Pietro Genuardi

"Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico - ha spiegato Pietro Genuardi - ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima". Un pensiero poi al personale sanitario che lo sta seguendo in questo lungo percorso di cura: "Un ringraziamento al dipartimento di oncoematologia dello Umberto Primo di Roma soprattutto nelle figure del primario, il professor Martelli, dei medici che mi stanno seguendo come la dottoressa Minotti, la dottoressa Carmosino, il professor Breccia Bianca, Diletta e Deborah che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esisto drammatico della patologia. E non per ultimo il gruppo di infermieri e paramedici, unici, capaci di sostenere il paziente con un 'empatia encomiabile anche nei momenti più bui".

Chi è Pietro Genuardi

Classe 1962, Pietro Genuardi ha iniziato a recitare negli anni Novanta. Dopo aver lavorato a lungo in teatro e al cinema, ha trovato la grande popolarità nei primi anni Duemila con la soap opera Mediaset Centovetrine. Dal 2019 fa parte del cast de Il Paradiso delle Signore su Rai1.