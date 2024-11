Jorge Valdivia, l'ex stella del Cile, arrestato per abusi sessuali

Jorge Valdivia , ex calciatore della nazionale del Cile , campione della Coppa America 2015, è stato arrestato.

La procura ha accusato di abusi sessuali Valdivia, conosciuto da tutti come "el mango" (il mago), per le sue doti tecniche in campo e telecronista di calcio.

La vicenda

Secondo il quotidiano cileno La Tercera, una tatuatrice si è recata al servizio medico legale della provincia di Independencia per denunciare Valdivia lunedì scorso.

La donna, la cui identità resta riservata, ha dichiarato che domenica 20 ottobre, si erano incontrati al ristorante peruviano "Chicha di Ají", a Providencia per prenotare un tatuaggio.

Secondo il rapporto, i due avevano bevuto alcolici e la donna non ricorda cosa sia successo dopo.

Dopo essersi svegliata nel suo appartamento avvertendo forti dolori vaginali e senza ricordare nulla di ciò che era successo ha deciso di procedere contro di lui.

Tra i motivi che hanno portato all'arresto di Valdivia, l'esistenza di un'altra causa aperta di violenza (lesioni) contro una donna a suo carico.

Valdivia si proclama innocente

Valdivia proclama la sua innocenza mentre la sua difesa ha affermato dopo l'udienza che farà ricorso per la privazione della libertà del suo assistito, insistendo sulla tesi di rapporti sessuali consensuali.

L’ex stella della nazionale cilena, campione della Coppa America 2015 e oggi commentatore, rimarrà in carcere a Rancagua fino quando non saranno concluse le indagini.

Il Tribunale di Santiago ha emesso una sentenza di carcerazione preventiva: la misura cautelare, 90 giorni in cella, è la più gravosa in Cile.

I legali di Valdivia hanno annunciato il ricorso contro la decisione della giustizia cilena, insistendo sull'innocenza del loro assistito che sostiene che con la donna vi siano stati dei rapporti sessuali consensuali dopo che questa lo avrebbe invitato nella sua abitazione.

Nel frattempo, l'attenzione pubblica in Cile e Messico è concentrata sugli sviluppi di questo caso, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla sua immagine pubblica e carriera come commentatore sportivo.