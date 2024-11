È morto Quincy Jones, il famoso produttore di Michael Jackson

Addio a Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali di maggior successo, celebre per aver lavorato ai dischi più famosi di Michael Jackson, per varie famose colonne sonore e per le collaborazioni con Frank Sinatra e Count Basie. Come annunciato dalla sua famiglia, è morto a 91 anni nella sua casa di Bel Air in California. "Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones", hanno detto i parenti in una nota stampa senza svelare le cause del decesso. "E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui".