Max Giusti l'8 novembre a Ferrara: "Tutta la Spal al mio spettacolo"

"Quando avevo sette anni, c'era una squadra di calcio che mi era ancora sconosciuta, ma che oggi è nel mio cuore. Parlava di lei il fratello di un mio amico, che aveva fatto il collegio a Ferrara. Lui mi raccontava con gli occhi lucidi delle emozioni che provava ogni volta che andava allo stadio a tifare per la SPAL. Non ero di Ferrara, eppure quelle storie mi colpirono. Nonostante vivessi nella capitale e tifassi Roma mi sentivo attratto da quella squadra che, agli occhi di molti, sembrava una piccola realtà, ma che per me cominciava a rappresentare qualcosa di profondo, un legame che sarebbe cresciuto con il tempo". Così l'attore Max Giusti racconta la sua inaspettata passione per la squadra della Spal , attualmente impegnata nel campionato di serie C. Un club che in passato è stato allenato anche per un breve periodo da Daniele De Rossi , ex tecnico della squadra per la quale Giusti ha sempre fatto il tifo. "La SPAL è per me un po’ come un rifugio, una costante nei miei anni di passione per il calcio, quella vera, genuina, che fa sognare, che ci fa sentire parte di qualcosa di grande, anche se a volte non è necessariamente sotto i riflettori. Sì, sono tifoso della Roma, la mia squadra del cuore, ma c’è qualcosa di speciale in quella passione silenziosa per una squadra che forse non vince sempre, ma che sa come toccare il cuore di chi la segue con affetto. E ora, con una nuova emozione che mi scalda il cuore, non posso fare a meno di pensare a quanto mi faccia felice che la SPAL venga a teatro. È come se un pezzo di quel sogno che coltivavo da bambino stesse tornando a vivere, facendomi sentire ancora una volta quel legame che supera il tempo e lo spazio. E domani mi piacerebbe andare a trovare la squadra al centro sportivo, per respirare quell’aria di calcio autentico che fa parte di me. La SPAL è per me come quel profumo di pulito che senti quando apri il cassettone delle lenzuola della nonna. Un’emozione che ti avvolge e ti fa sentire a casa", ha aggiunto Max Giusti .

Lo spettacolo di Max Giusti a Ferrara

Reduce dallo straordinario successo del tour estivo Max Giusti porterà il suo one man show “Bollicine” al Teatro Comunale di Ferrara venerdì 8 novembre alle ore 20:30. Per questa importantissima tappa Max avrà degli ospiti eccezionali: in platea saranno presenti i giocatori e il team tecnico della SPAL, al completo.

Bollicine perché Max vuole “stapparsi”, sprigionare tutta la sua energia e tirare fuori i pensieri accumulati in questi anni di “silenzio”. Max ha capito che le cose vanno dette, chiare e tonde, senza filtri. Ed è così che all’apice della sua maturità, personale e professionale, Max e? pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto tv quando tutti dicono di guardare solo le serie, e tanto altro. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita. 5 anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita a Bollicine, un vero e proprio distillato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato.

Max è sempre attuale, virale. Continua a collezionare milioni di views sul web ed è un punto riferimento per la comicità televisiva da “Il Gialappa's show” a “Che Tempo che fa”. Per questo in “Bollicine” non mancheranno le sue parodie cult e i suoi brillanti personaggi: Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese.

NOVEMBRE

08.11.24 FERRARA - Teatro Comunale TEATRO COMUNALE DI FERRARA - Corso Martiri della Libertà, 5, 44121

09.11.24 BRONI (PV) - Teatro Carbonetti

22.11.24 COLLE VAL D’ELSA (SI) - Teatro del Popolo

23.11.24 BOLZANO - Teatro Comunale

DICEMBRE

03.12.24 LEGNAGO (VR) - Teatro Salieri

04.12.24 CARPI – Teatro Comunale

06, 07 e 08.12.24 FERMO - Teatro dell’Aquila

14 e 15.12.24 BARI - Teatro Team

FEBBRAIO

7.02.25. ASSISI - Teatro Lyrick

MARZO

07.03.25 SENIGALLIA (AN) - Teatro La Fenice

08.03.25 PADOVA - Gran Teatro Geox

09.03.25 BRESCIA - Gran Teatro Morato

19.03.25 BOLOGNA - Celebrazioni

20.03.25 BIELLA - Teatro Odeon

21.03.25 MILANO - Teatro degli Arcimboldi

28.03.25 ROMA - Teatro della Conciliazione

APRILE

11.04.25 CIVITAVECCHIA (RM) - Teatro Traiano

12.04.25 LACEDONIA – Teatro Comunale di Lacedonia

MAGGIO

16.05.25 REGGIO CALABRIA - Teatro Cilea