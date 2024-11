Annalisa vince in Spagna in reggicalze: è il Fenomeno europeo dell'anno

Continua il momento d'oro di Annalisa. Dopo aver vinto il Global Force che ha ritirato a Los Angeles a marzo, ha trionfato come Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award. È volata in Spagna per ritirare il premio, nel corso della serata organizzata venerdì 8 novembre al Palau Sant Jordi di Barcellona. Per l'occasione ha puntato su un look total black con reggicalze simile a quello che ha presentato a Sanremo. Nali ha adattato la sua Sinceramente in spagnolo, ottenendo un buon successo: ha scalato la classifica dei pezzi più cercati su Shazam fino a raggiungere la prima posizione, mentre nella classifica "Dal 40 al 1" della radio più importante spagnola (appunto Los 40), è salito fino al sesto posto.