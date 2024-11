Venditti commosso in tv per l'inno della Roma. E svela il nome del figlio di Ultimo

ROMA - Antonello Venditti commosso fino alle lacrime . Il cantautore, ospite di Mara Venier nel corso della puntata di 'Domenica In' su Raiuno, non è riuscito a trattenere l'emozione sulle note di "Roma Roma" e "Grazie Roma", alcuni dei suoi celebri brani che inneggiano non solo alla Capitale ma, soprattutto, alla squadra giallorossa di cui è appassionato tifoso. "Devo dire che se ci sono canzoni che pososno fare a meno del proprio autore sono proprio queste", spiega Venditti visibilmente emozionato . "Roma Roma e Grazie Roma si possono cantare liberamente. La cosa straordinaria è che quando parte l'inno, Roma Roma, io non ci sono. Non esisto. Sono anonimo perché la cantano loro (i tifosi giallorossi, ndr)".

Venditti su Ranieri: "L'importante è comportarsi da 'romani'..."

La conduttrice, Mara Venier, lo stuzzica poi sul ritorno di Claudio Ranieri: "Adesso arriva il nuovo allenatore. Tu lo ami, io lo so che tu lo ami", il commento divertito della Venier. "Sono contentissimo", sottolinea Venditti che poi spiega: "Non per il senso della romanità ma per il senso della competenza, del sapere di che parliamo. L'importante non è essere nati a Roma, l'importante è comportarsi da romani. Che significa? Avere dei valori imprescindibili che ogni romano vero sa. Non è che tu puoi dire 'è romano questo'. Roma è una città amatissima, fa parte del patrimonio del mondo. Non c'è cosa più bella di Roma: noi dobbiamo rispettarla così come la rispettano e la amano non solo i romani. Forse la amano di più quelli nati fuori".

Venditti, che gaffe: svela il nome del figlio di Ultimo

Il cantautore romano, che ha presentato il suo nuovo libro, 'Fuori Fuoco', ha spoilerato involontariamente il nome del figlio di Ultimo. Si sapeva già da qualche tempo che l'iniziale del nome sarebbe stata la 'E', in particolare quella di Edoardo. Ma Venditti, a sorpresa, ha annunciato che il primogenito di Niccolò Moriconi e Jacqueline Luna Di Giacomo si chiamerà Enea.