Ultimo è diventato papà: anche Totti fa gli auguri al piccolo Enea

ROMA - "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto". Così Ultimo ha annunciato sul proprio profilo Instagram la nascita del figlio, che si chiama Enea come 'spoilerato' nei giorni scorsi da Antonello Venditti , pubblicando a margine la foto delle impronte del neonato.

Ultimo annuncia la nascita del figlio, gli auguri di Totti

Le parole usate dal 28enne cantautore, al secolo Niccolò Moriconi, papà per la prima volta come per la prima volta è mamma la 24enne compagna Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heater Parisi), sono tratte da un verso della sua ultima canzone, 'La parte migliore di me'. Tra i commenti tantissimi i messaggi di auguri per la giovane coppa e il loro bimbo, scritti da persone comuni e da vip come Francesco Totti, ex capitano della Roma di cui anche il suo amico Ultimo è grande tifoso: "Auguroni" il messaggio (accompagnato dall'emoji di un cuore) della leggenda giallorossa.