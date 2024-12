Caos Mariotto a Ballando con le stelle: il clamoroso retroscena della sua scomparsa

ROMA - Notte dei misteri all'Auditorium della Rai. La semifinale di Ballando con le stelle ancora una volta ha registrato ottimi ascolti. Nella serata dei ripescaggi non sono mancate le polemiche, così come le performance sempre all’altezza della situazione. Nina Zilli è stata costretta al ritiro per un nuovo problema fisico mentre la ballerina per una notte è stata Amanda Lear , musa ispiratrice di Salvator Dalì.

Mariotto sparisce dalle scene

Proprio la performance di Amanda Lear ha scatenato un vero e proprio mistero. Dopo l’esibizione della cantante nata in Vietnam, Guglielmo Mariotto è scomparso dal tavolo della giuria. Tanto che la padrona di casa Milly Carlucci è stata costretta a giustificare in qualche modo la sua assenza. "Mariotto si è allontanato - ha sottolineato la conduttrice - abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo”. Poco dopo, sui social è comparso un video in cui Mariotto era in compagnia di Amanda Lear: il motivo del suo allontanamento dalla trasmissione resta un mistero.