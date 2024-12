This is Me: la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi nell'ultima puntata

Sorpresa all'ultima puntata di This is Me , lo show che celebra i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi . Nel bel mezzo della puntata ha fatto il suo ingresso in studio Pier Silvio Berlusconi. Il compagno della conduttrice Silvia Toffanin , nonché amministratore delegato di Mediaset, ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi per l'incredibile lavoro svolto, ricordando i record raggiunti e imbattuti. Visibilmente emozionata la Toffanin, legata da oltre venti anni a Pier Silvio, dal quale ha avuto i figli Lorenzo e Sofia.

Ospiti e anticipazioni della terza puntata di This is Me

Anche nella terza puntata di This Is Me, in onda mercoledì 4 dicembre, diversi cantati e ballerini racconteranno la loro storia, dalla partecipazione ad Amici ad oggi. Ci saranno la ballerina Giulia Pauselli, la cantante Elodie, l'attuale professore del talent Emanuel Lo, l'ex insegnante Garrison Rochelle e Beppe Vessicchio, pilastro del programma come direttore d'orchestra. E poi: Enrico Nigiotti, il ballerino Dustin Taylor, l'ex vincitore Alberto Urso, Kledi Kadiu. Tra i super ospiti Geppi Cucciari per il momento comico della serata, Noemi e Ornella Vanoni.