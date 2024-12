X Factor finale: dove vederla in tv gratis, a che ora, ospiti e chi può vincere

Tutto pronto per la finale di X Factor 2024 , che si terrà giovedì 5 dicembre a Piazza del Plebiscito, a Napoli. A condurre la serata sarà Giorgia e con lei ci saranno i quattro giudici di questa edizione: Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake la Furia. Ospite speciale della puntata è Robbie Williams , una delle più grandi icone della musica internazionale, che eseguirà una performance con i suoi più grandi successi, oltre che con il suo ultimo singolo, che introduce l'album Better Man.

Dove vedere in tv gratis la finale di X Factor 2024 e a che ora

La finale di X Factor 2024 si svolgerà in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. È la prima volta che la location partenopea viene scelta come scenario della finale del talent musicale targato Sky. I telespettatori potranno guardarla collegandosi su Tv8, dove l'appuntamento sarà trasmesso in chiaro, ma chi possiede un abbonamento Sky potrà godersi le performance dei finalisti anche in streaming sul canale Sky Uno o su NOW. A che ora? Come sempre alle 21:15 ma, rispetto alle puntate precedenti, sarà totalmente in diretta.

Gli ospiti della finale di X Factor 2024

La finale di X Factor vedrà la partecipazione del super ospite internazionale Robbie Williams. Uno degli artisti musicali più premiati al mondo: sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 Brit Awards (più di qualsiasi altro artista). Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Gigi D'Alessio, per un omaggio indimenticabile alla 'sua' Napoli. Da oltre trent’anni è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza. Trenta album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di diamante, 102 dischi di Platino e innumerevoli dischi d’oro, un pilastro della musica d’autore italiana, Gigi ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale.

Chi vince X Factor 2024: il pronostico

Sul palco di Piazza del Plebiscito i quattro finalisti: Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri e i Les Votives. Per la prima manche ogni artista proporrà la canzone che meglio lo rappresenta. Nella seconda manche i quattro finalisti proporranno un best of delle loro esibizioni sul palco di X Factor 2024. I grandi favoriti sono I Patagarri: il jazz potrebbe trionfare per la prima volta grazie all’interpretazione del quintetto lombardo guidato da Achille Lauro. Inoltre in 18 edizioni del talent show, i gruppi hanno vinto solo 3 volte, la categoria più premiata è infatti sempre stata quella dei solisti.