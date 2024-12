This is me chiude in bellezza, Pier Silvio Berlusconi festeggia: "Un lavoro straordinario"

This is Me, il nuovo programma di Canale 5 in prima serata ogni mercoledì si è rivelato un grande successo. Oltre tre milioni di spettatori non si sono persi lo show con Silvia Toffanin che ripercorre le carriere dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Molto soddisfatto Pier Silvio Berlusconi, apparso anche all'ultima puntata del 4 dicembre per una sorpresa in studio. "This Is Me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. - ha detto in una nota l'amministratore delegato di Mediaset - Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario".