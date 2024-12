Mimì svela il suo sogno su Sinner: "E mi hanno detto che con Berrettini..."

La giovane vincitrice di X Factor 2024, Mimì Caruso , si racconta dopo il successo nella finale del talent show musicale tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli, svelando alcuni dei suoi sogni e la passione per il tennis.

La 17enne brianzola di Usmate Velate esprime il suo primo desiderio: "Il mio sogno rimane quello di incontrare Sinner, la nostra 'carota nazionale' perché io di sport ne ho fatto tanto da piccola, ma non è che lo segua con assiduità, però l'unico che mi mette ansia e a cui tengo tanto è il tennis. Quindi vorrei tanto conoscere Sinner, anche Shelton sarebbe fighissimo conoscerlo e le sorelle Williams anche sarebbe davvero bello...".

La sorpresa per la Coppa Davis

Talmente era concentrata sulla gara canora Mimì, da essersi persa un evento molto importante, come racconta lei stessa: "Ho scoperto che Berrettini e Sinner, cos'è che hanno vinto? Me lo hanno detto a spezzettoni... la Coppa Davis? Ca*** (le scappa una parolaccia, ndr), bello! - prima di spigare - Noi nel loft non possiamo sapere nulla, però bene bene...".