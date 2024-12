Nuove regole Masterchef: Red Mistery Box, All-In, Vedetta e una sfida per i giudici: le novità

Tempo di riaccendere i fornelli nelle cucine di MasterChef Italia. Giovedì 12 dicembre riapre la nuova stagione del cooking show più famoso d'Italia, con nuovi aspiranti chef pronti a mettersi in gioco con l'obiettivo di diventare il nuovo MasterChef italiano. Il reality Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy torna con la 14esima edizione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. "Quest'anno - ha commentato Roberto Pisoni, Sky Entertainment Channels Senior Director - per noi è una stagione straordinaria, anche con X Factor e Hanno Ucciso l'Uomo Ragno che hanno ottenuto risultati straordinari. La stagione perfetta si chiuderà con Masterchef, diventato ormai un programma di sogni e speranze, una vera commedia umana che racconta l'Italia". Nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking, attesi nella serata di giovedì 12 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go. Gli aspiranti componenti della classe avranno qui la prima preziosa occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. "Masterchef è nell'immaginario collettivo di tutti e nel linguaggio comune - ha commentato Stefania Rosatto, curatrice del programma per Endemol -, pensiamo solo al termine 'impiattamento'. Per mantenere il successo è importante mantenere i capisaldi, come i giudici che sono nel cuore degli italiani, con aggiunta di piccoli ingredienti di novità. Quest'anno c'è una sorpresa per i giudici che potranno contare su una 'vedetta' e ci saranno nuovi dettagli per dare brio alla competizione".