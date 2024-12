Elena Sofia Ricci e il retroscena su Nancy Brilli a Belve: "Tutta vestita da suora ho fatto..."

Elena Sofia Ricci a Belve ha confermato di essere stata tradita dall'ex marito Luca Damiani con Nancy Brilli. Uno spinoso triangolo amoroso risalente agli anni Novanta. Le due attrici erano amiche all'epoca mentre oggi non hanno più alcun tipo di rapporto. "Io non ce l’avevo con Nancy Brilli perché ha avuto una storia con mio marito, quando lei l’ha avuta io e Luca eravamo in crisi. A me una cosa ha fatto male: è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato. - ha raccontato la Ricci a Francesca Fagnani - Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio marito. Ovviamente non ci sentiamo, ma abbiamo chiarito e lei mi ha chiesto scusa. Ora sono sola, non single. Single è qualcuno che è su piazza, io adesso ho bisogno di essere sola e di pensare a me".