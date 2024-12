Valeria Bruni Tedeschi rivela a Belve: “Uno shock con mia sorella Carla, ho scoperto..."

Nella lunga intervista a Belve, Valeria Bruni Tedeschi ha parlato del suo rapporto con la sorella Carla Bruni. "Ho saputo a trent'anni che mia sorella non era figlia di mio padre. Non è che si vedevano gli amanti arrivare, sembrava che tutto fosse normale. Per me è stato uno shock. L'ho saputo prima io di lei. Prima di parlare di questo segreto c'è voluto tempo. Mia sorella è la mia vita, questo segreto mi ha condizionato", ha confidato a Francesca Fagnani. E sui film ispirati alla sua famiglia, che sono stati criticati da Carla, Valeria ha spiegato: "Ho ferito alcune persone facendo i miei film e mi dispiace profondamente, mio fratello non c'è più. Per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e di poter farne ciò che voglio. Non parlavo di loro ma immaginavo che si sarebbero potuti riconoscere ma nonostante questo l'ho fatto per il bisogno di una scena. Non c'è soluzione ma non ero disposta a perdere un rapporto con mia sorella per un film".