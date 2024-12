Flavia Vento risponde piccata a Teo Mammucari dopo il caso Belve: le reazioni sui social

Flavia Vento non ha particolarmente gradito la battuta di Teo Mammucari a Belve : "Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa", si è lamentato il conduttore e attore con Francesca Fagnani. Non è tardata ad arrivare la replica della Vento: "Scusa Teo Mammucari, ma in che senso hai detto a Belve io non sono mica Flavia Vento?". Ma non è finita qui: la soubrette starebbe addirittura valutando un'azione legale.

Flavia Vento contro Teo Mammucari

"Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mamucari a Belve. Dicendo a Francesca Fagnani 'non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro' mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale", ha detto Flavia Vento durante la puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda mercoledì 18 dicembre alle 23.30 su Rai 2. "Perché ha fatto questo Teo? Io credo - ha ipotizzato- che ce l'abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto".