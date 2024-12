Flavia Vento risponde ancora a Teo Mammucari: "Non ha retto, ora mi aspetto..."

Il botta e risposta tra Teo Mammuccari e Francesca Fagnani in occasione dell'ultima puntata di Belve, e che ha visto lo showman abbandonare lo studio dopo aver discusso con la conduttrice, continua a tenere banco. Flavia Vento , che fu lanciata in tv da Mammuccari nel corso del programma Libero, ha risposto ad una battuta ascoltata nel corso della trasmissione. "Io mica sono Flavia Vento", ha detto Mammuccari alla Fagnani. Parole che hanno deluso la diretta interessata. “Quando ha detto il nome mio ci sono rimasta, anche perché era proprio fuori luogo, non c’entrava niente. Mi ha dato molto fastidio”, ha affermato la 47enne a La Volta Buona.

Flavia Vento contro Mamuccari

“Io ho fatto un’intervista molto divertente, ho avuto tanti commenti positivi. Sono stata contenta di fare Belve. Quindi questa cosa la voglio approfondire e spero che mi chieda scusa”, ha dichiarato Flavia Vento. “A me dispiace per lui che non ha retto alle domande della Fagnani. Continuava a chiedere il motivo per il quale gli dava del lei, ma dà del lei a tutti. Ma poi è lui che l’ha chiamata per farsi intervistare, sapeva com’è il programma e non è riuscito a rispondere”, ha continuato.“Lui si è molto risentito quando lei gli ha detto che un giornalista lo aveva definito una carogna, termine che lo ha offeso. Non ha retto. Non so perché, ma si vede che quando lei gli dice così lui si alza e dice che se ne va”.