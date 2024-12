Ballando con le Stelle, Mariotto torna su Instagram e Selvaggia svela un segreto

Guillermo Mariotto è ufficialmente tornato su Instagram. Il giurato di Ballando con le Stelle aveva momentaneamente chiuso il suo account dopo le polemiche dell'ultimo periodo che lo hanno travolto. Ottenuto il perdono di Milly Carlucci e rientrato nel dancing show , lo stilista è riapparso pure sui social, anche se non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni rispetto a quelle pronunciate in diretta sabato scorso. “Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace”, ha detto Mariotto con gli occhi lucidi.

Guillermo Mariotto sta male: cosa è successo

Il caso Mariotto a Ballando con le Stelle è stato molto dibattuto. A prendere le sue difese Selvaggia Lucarelli, altra giurata del programma, durante un'intervista con Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera. "Non l’ho sempre amato, anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate’. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest’anno molti hanno interpretato male il suo comportamento. - ha ammesso la giornalista - Ma la verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente". La Lucarelli ha aggiunto: "Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un ‘istinto suicida’, televisivamente parlando. Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro".