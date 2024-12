Malena si ritira dal porno: "È stato uno sbaglio"

Malena lascia il mondo del porno: l'attrice ha annunciato il suo ritiro. "Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato", ha detto in un'intervista rilasciata a Il Giornale. "Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna. Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: “Visto che non posso essere tua sarò degli altri”. Da quel momento il porno entra nella mia vita", ha spiegato.

Malena ha lasciato il mondo del porno

Malena ha detto addio al porno dopo 39 film, di fatto è da quasi due anni che non è più attiva nel settore. "Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all'ambiente del porno. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un'esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema". E del mondo dell'hard ha precisato che è "pericoloso". La paura è quella "di non tornare a casa. Tu esci, vai a lavorare e poi torni sola. Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te. Non c'è umanità".