Taylor Mega a Belve: “Ce l’ho proprio bella, se vuole gliela faccio vedere”. L’Imbarazzo di Fagnani

Imbarazzo a Belve per Francesca Fagnani durante l'intervista con Taylor Mega. La giornalista ha ricordato quando qualche tempo fa, in occasione del milione di follower raggiunti, un utente invitò l'influencer a credersela di meno e lei rispose che "non ce l'ho solo io, io ce l'ho bella però". Nel programma di Rai2 Taylor ha praticamente rimarcato la faccenda: "È vero, ce l’ho bellissima. Non era una metafora, è proprio così. Ce l’ho bella, se vuole gliela faccio vedere in camerino". Ma non è finita qui perché la Mega ha stupito la Fagnani pure in un secondo momento...