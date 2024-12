Fedez presenta la canzone a Sanremo, ecco cosa pubblica Chiara Ferragni su Instagram

Fedez a Sanremo presenta, come tutti gli altri big, la sua canzone dal titolo: "Battito". Qualche minuto prima l'ormai ex moglie, Chiara Ferragni, pubblica un post su Instagram che secondo molti è una frecciata all'ex marito. Il motivo? Chiara sceglie 20 foto che per lei sono l'amore: ci sono i figli, il cane Paloma e la cagnolina morta un anno fa, Matilda, gli amici che si sposano e messaggi whatsapp sull'amore.