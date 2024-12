Clamoroso Tony Effe, mossa a sorpresa che spiazza tutti: dove suonerà il concerto di capodanno

ROMA - Niente concerto a Capodanno per Tony Effe? Non proprio. Dopo l'esclusione dal concerto di capodanno del Circo Massimo a causa dei suoi testi, il trapper si prepara a salire sul palco per conto suo, al Palaeur, per fare concorrenza al sindaco di Roma. Le date opzionate sono quelle del 30 e del 31 dicembre 2024. Si preannuncia un super sold out per Tony Effe, che nei giorni passati aveva parlato di danno di immagine. Invece, questa è diventata tutta pubblicità per le sue performance dal vivo. Il trapper, quindi, non lascia ma raddoppia con questa doppia data di capodanno.