Finale Ballando con le stelle: quando, a che ora e chi può vincere

Dopo mesi di prove, coreografie e discussioni è il momento della resa dei conti. Sabato 21 dicembre andrà in onda la finale di Ballando con le stelle . Sei le coppie rimaste in gara: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Pellegrini e il suo nuovo maestro, Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Annalou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Dietro le quinte l'atmosfera è effervescente, le coppie, indossati gli abiti di scena, continuano a provare, la padrona di casa Milly Carlucci dirige i lavori e fa il bilancio di questa edizione ricca di colpi di scena. “Non ci siamo fatti mancare nulla, amori, infortuni, abbandoni, chi mai poteva immaginare tutto ciò, ma siamo andati avanti. È bello anche avere questa vita turbolenta in cui stai sempre all'erta - ha ammesso - Questa volta come mai prima è difficile dire chi sarà il vincitore, tutti i finalisti hanno le loro caratteristiche”.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2024

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2024? Nella storia del programma per ben 10 volte la vittoria è stata donna e, secondo gli esperti, questo trend si confermerà anche quest'anno. La grande favorita resta Bianca Guaccero: in coppia con Giovanni Pernice, l’attrice pugliese ha già conquistato pubblico e giuria e grazie a un jive travolgente sulle note di Tina Turner, che le ha assicurato 30 punti di bonus nell’undicesima puntata, si è guadagnata il primo posto in classifica alla semifinale. La Guaccero non dovrà però sottovalutare Federica Nargi che è pronta a dare il massimo per strapparle la vittoria finale. L'ex Velina, in coppia con Luca Favilla, è stata una delle protagoniste di questa edizione. Ma attenzione anche a Federica Pellegrini. Al suo fianco ora c’è Pasquale La Rocca, un maestro dal curriculum invidiabile: vincitore di Ballando con le Stelle 2022 e 2023 – rispettivamente in coppia con Luisella Costamagna e Wanda Nara – e anche di tre edizioni internazionali (due volte in quella irlandese e una in quella belga). E chissà se il ballerino riuscirà a confermare il successo anche con La Divina...