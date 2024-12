MasterChef 14, c'è anche la figlia di Claudio Amendola

Alessia Amendola non supera le selezioni per MasterChef

Il piatto con cui si è presentata Alessia Amendola sono state le tagliatelle al limone, che però non hanno convinto tutti e tre i giudici. Bruno Barbieri le ha detto sì, così come Antonino Cannavacciuolo, mentre per Giorgio Locatelli è stato un no. Con due preferenze su tre, l'aspirante chef ha ottenuto il grembiule grigio. "Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef", ha spiegato per poi perdere lo scontro con Martina sulle busiate con pesto alla trapanese.

MasterChef, la novità del grembiule grigio

Quest'anno a MasterChef con tre sì, si è ottenuto a pieno diritto il grembiule bianco e la partecipazione al gioco. Con due sì, si ottiene il grembiule grigio di chi sta in panchina. I concorrenti in grigio non parteciperanno alla gara, ma resteranno a disposizione di un ripescaggio, in caso un concorrente ufficiale deluda i giudici.