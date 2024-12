Ballando con le stelle diretta finale, scopri il vincitore LIVE

ROMA - Ci siamo, ultimo atto di Ballando con le Stelle : stasera si scoprirà il vincitore di questa edizione . In pista restano sei coppie: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (con 30 punti dopo aver vinto la scorsa puntata); Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli (wild card e con 20 punti di penalità); Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Tommaso Marini e Sophia Berto. Gli ospiti speciali: i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

22:37

Tommaso Marini: "Inizierò a studiare recitazione"

Durante la finale di Ballando con le stelle, Tommaso Marini ha svelato: "Ho la maturità per farlo, oltre alla scherma studierò recitazione"

22:36

Ballando con le stelle, Tommaso Marini svela il suo tatuaggio

Tommaso Marini svela il suo tatuaggio fatto per Ballando con le stelle: un tatuaggio con due scritte sulle gambe con scritto "Qualcuno balla per ricordare, qualcuno balla per dimenticare"

22:32

Ballando con le stelle, tocca a Tommaso Marini

Tommaso Marini e Sophia Berto: sono loro la quinta coppia in gara per la finale di Ballando con le stelle

22:31

Ballando con le stelle, punteggio massimo anche per Nargi e Favilla

Quaranta punti anche per Federica Nargi: al momento sembra una gara a due per la vittoria tra lei e Bianca Guaccero

22:17

Ballando con le stelle, riprende la gara

Riprende la finale: tocca a Federica Nargi e Luca Favilla. Super sexy il look di Federica Nargi

22:16

Finale Ballando con le stelle, le dolci parole dei Negramaro

Le dolci parole di Giuliano Sangiorgi a Milly Carlucci durante la finale di Ballando con le stelle: "Hai avuto una sensibilità incredibile. In 25 anni di lavoro non abbiamo mai incontrato una persona così vicina a problematiche anche tecniche. Eri con noi sul palco delle prove.

Per cui capisco il successo di Ballando con le stelle"

22:11

Ballando con le stelle, qualche problema sul live dei Negramaro

La voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sembra fuori sincro. Secondo gli utenti sui social il microfono è aperto su una base in playback

22:03

Ballando con le stelle, pausa alla gara: ci sono i Negramaro

Gara e finale in pausa, ci sono adesso i Negramaro come super ospiti

22:02

Ballando con le stelle, il punteggio di Anna Lou e Nikita Perotti

Anna Lou e Nikita prendono tutti 9: 36 punti per loro. Molto dipenderà dal pubblico, ma intanto si giocano il podio

21:57

+++ Colpo di scena, bacio tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando +++

Colpo di scena a Ballando con le stelle: bacio tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti al termine della coreografia. Tutti in piedi per loro, compresa Asia Argento, la mamma di Anna Lou

21:53

Finale Ballando con le stelle, Anna Lou Castoldi come una principessa

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti ballano a tema fiabesco per la finale di Ballando con le stelle

21:50

Ballando con le stelle, il percorso di Anna Lou emoziona tutti

Il percorso di Anna Lou emoziona tutti: "Grazie per avermi fatto sentire accettata", dice lei

21:47

Ballando con le stelle, tocca a Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Tocca a Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Come promesso Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento, ha tolto i piercing. Questa è una delle coppie più amate, soprattutto dai più giovani

21:45

Ballando con le stelle, sui social si parla di Mariotto

Sui social si parla tanto, tantissimo, dell'assenza di Mariotto. Lo stilista non aveva mai saltato una finale. Quella di stasera, tra l'altro, è la puntata numero 200 di Ballando con le stelle

21:44

Ballando con le stelle, 31 punti per Barbareschi

Trentuno punti per Barbareschi, meno venti della scorsa puntata: 11 punti.

21:42

Ballando con le stelle, punteggio massimo per Guaccero. Ora Barbareschi

Punteggio massimo (40 punti) per Bianca Guaccero. Ora in pista la coppia Barbareschi - Tripoli: il ballo è buonissimo, ma non sembra al livello di Bianca Guaccero

21:36

Finale Ballando con le stelle: Guaccero-Pernice, la situazione dei punti

Il tango di Guaccero-Pernice vale 40 punti. Da ricordare che i due hanno anche il bonus dei 30 punti. A seguire tocca a Barbareschi e Tripoli.

21:23

Il tango di Guaccero-Pernice

Per la coppia che ha aperto al finale di Ballando con le Stelle scelto un tango. Subito dopo chiuso il voto dei social.

21:10

Parte la gara di Ballando con le Stelle

Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi vincono Ballando Con Te. E ora inizia la gara: in pista Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

20:45

Inizia lo show: non c’è Mariotto

Primo colpo di scena: in giuria assente Mariotto perché infortunato. Milly Carlucci spiega che ha addirittura presentato il certificato medico. Qui tutti i dettagli.

20:40

Ballando, si inizia: la situazione delle coppie

Bianca Guaccero e Pernice, vincitori della scorsa puntata, iniziano lo show con 30 punti bonus. Al contrario Barbareschi e Tripoli, in gara grazie alla wild card utilizzata da Di Pasquale, avranno un malus di 20 punti.

20:30

Ballando con le Stelle: siamo all’edizione numero 19

Stasera la proclamazione della coppia vincitrice di questa diciannovesima edizione. Lo scorso anno i vincitori furono Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

20:10

Tra gli ospiti anche Buffon

Gianluigi Buffon, attuale Team Manager della nazionale italiana di calcio sarà accompagnato sulla pista di "Ballando con le stelle" dalle ballerine Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini sulle note della nuova versione di "Ho voglia di Ballare con te" interpretata live da Paolo Belli.

20:00

Finale Ballando con le Stelle: tra poco l'inizio

Appuntamento su Rai 1 alle ore 20:35 con l'attesissima finale di Ballando con le Stelle. Stasera si scoprirà il vincitore.

Roma - Auditorium Rai del Foro Italico