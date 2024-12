Mariotto salta la finale di Ballando con le Stelle, il motivo e cosa è successo

ROMA - Primo colpo di scena a Ballando con le Stelle: non c’è Guillermo Mariotto. Forfait dell’ultimo minuto, come ha spiegato Milly Carlucci prima di iniziare la finale dello show televisivo di Rai 1. Dopo le polemiche delle ultime settimane l’assenza del giudice di Ballando fa rumore. “È infortunato”, ha spiegato la Carlucci. Con tanto di certificato medico per giustificare l’assenza. Si tratterebbe di un problema al ginocchio dopo un piccolo incidente. "Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba compreso i legamenti”, ha detto ancora la padrona di casa. Lo show va avanti, c’è una finale in scena.