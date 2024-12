Una poltrona per due stasera, dove vederlo in tv e a che ora

Come ogni Natale, anche quest'anno Mediaset manderà in onda Una poltrona per due, il classico anni Ottanta con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Un appuntamento imperdibile per tanti italiani. Il film sarà trasmesso su Italia 1, martedì 24 dicembre, alle 21.35 circa. È dal 1997 - con l'esclusione del 2005 - che la pellicola va in onda la sera della Vigilia, diventando non solo una tradizione, ma anche un vero e proprio punto fermo nei palinsesti delle feste, una certezza rincuorante per le persone che ogni anno fa registrare record di ascolti.