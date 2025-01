Fuorionda Rai in diretta a Capodanno fa impazzire i social: "Aprite, teste di c..."

Capodanno col botto, nel vero senso della parola, su Rai Uno. Durante " L'anno che verrà", condotto quest'anno da Marco Liorni, pochi secondi prima della mezzanotte Angelo, il cantante dei "Ricchi e poveri" ha inveito con i tecnici dietro le quinte per un presunto microfono chiuso. Ma il microfono era aperto, apertissimo, e così mentre il conduttore parlava di avvicinarsi a chi si ama volendosi bene in sottofondo si sentiva chiaramente il cantante prendersela con chi a suo dire gli teneva il microfono chiuso: "Aprite il microfono teste di c..., apritemelo, teste di c...". Le sue parole si sono sentite chiaramente e nitidamente e, ovviamente, visto che c'erano milioni di persone collegate, sono diventate subito viralissime.

Angelo dei Ricchi e Poveri e il microfono aperto, le frasi virali

I social, complice anche il momento allegro della serata, sono andati in delirio viste anche le scuse che, poco dopo, ha fatto Liorni in diretta. "Qualcuno dica a Liorni che quel "teste di c..." di Angelo dei ricchi e poveri è già entrato nella storia e non si è offeso nessuno, anzi ha svoltato la serata e pure l'anno!", si legge su X. E, ancora: "Avvicinatevi a chi volete bene” Angelo dei Ricchi e Poveri: “Apritemi il microfono, teste di cazz0!” BUON 2025 COSÌ"; "Abbiamo già l’eroe di questo 2025. È Angelo dei Ricchi e Poveri, uomo elegante e pacato, che a pochi secondi dal nuovo anno ha iniziato a… vabbè l’avete sentito. Il tutto per dire “due” durante il countdown e poi basta".